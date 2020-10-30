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У Великобританії поки не розглядають введення національного локдауну

Великобританія, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:39
У Великобританії поки не розглядають введення національного локдауну
Фото: порожня вулиця в місті в Уельсі в березні (flickr.com/127988409@N07)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Великобританії поки не розглядає можливість введення локдауна по всій країні. Поточні заходи називають ефективними.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Він зазначив, що є ознаки того, що діючі локальні обмеження уповільнили приріст нових випадків зараження коронавірусом. І визнав, що в уряді не хочуть розглядати питання загального локдауна.

"Поточний заходи були нами розроблені, щоб не вводити більш радикальні заходи, тому що ми розуміємо, як вони можуть вплинути на нашу економіку", - сказав Рааб.

У Великобританії вже більше тижня фіксують за 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу. Всього в країні зафіксовано 965 тисяч випадків, майже 46 тисяч осіб померли.

Нагадаємо, глава адміністрації канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що в країні шість великих держкомпаній створять польові шпиталі для хворих коронавірусом. Вони будуть розраховані на більш ніж 3 тисячі місць.

Також уряд Швеції оприлюднило нові жорсткі карантинні рекомендації для ще трьох регіонів. Їх посилили у зв'язку із збільшенням числа нових випадків коронавіруса і відсотка позитивних тестів серед усіх зроблених.

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