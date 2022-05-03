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В Великобритании могут появиться АЭС нового поколения, - Reuters

АЭС в Великобритании (Фото: monarchpartnership.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Южная Корея ведет переговоры о строительстве атомных электростанций нового поколения в Великобритании. Сообщается, что фокус в АЭС нового типа будет сделан на повышенной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг встретился с государственной Корейской электроэнергетической корпорацией, чтобы обсудить инвестиции в британскую атомную промышленность при строительстве АЭС нового типа. Сообщается, что переговоры на высоком уровне продолжаются.

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