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У Великобританії можуть з'явитися АЕС нового покоління, - Reuters

АЕС у Великобританії (Фото: monarchpartnership.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Південна Корея веде переговори про будівництво атомних електростанцій нового покоління у Великобританії. Повідомляється, що фокус в АЕС нового типу буде зроблений на підвищеній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії квазі Квартенг зустрівся з державною корейською електроенергетичною корпорацією, щоб обговорити інвестиції в британську атомну промисловість при будівництві АЕС нового типу. Повідомляється, що переговори на високому рівні тривають.

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