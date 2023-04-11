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Великий штраф та конфіскація: іноземця засудили за ввезення нелегалів в Україну

Фото: іноземець отримав штраф за перевезення нелегалів (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 квітня, суд виніс вирок у справі іноземця, що незаконно ввіз нелегалів на територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Суд в Одеській області виніс вирок громадянину Індії, якого наприкінці минулого року було затримано за намір допомогти 4 співвітчизникам безперешкодно перетнути кордон.

Фото: іноземець отримав штраф за перевезення нелегалів (t.me/DPSUkr)

Передбачивши перешкоди, чоловік намагався "домовитися" з прикордонником за 2000 доларів США, проте під час надання хабаря був затриманий, а нелегалам, яких він намагався провезти було відмовлено в перетинанні кордону.

Суд обрав покарання для зловмисника, а саме:

  • штраф 255 000 гривень;
  • конфіскація 2000 доларів США на користь держави.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що прикордонна служба затримала трьох українців та одного громадянина Молдови в момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

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