Великий штраф та конфіскація: іноземця засудили за ввезення нелегалів в Україну

Сьогодні, 11 квітня, суд виніс вирок у справі іноземця, що незаконно ввіз нелегалів на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Суд в Одеській області виніс вирок громадянину Індії, якого наприкінці минулого року було затримано за намір допомогти 4 співвітчизникам безперешкодно перетнути кордон.
Фото: іноземець отримав штраф за перевезення нелегалів (t.me/DPSUkr)
Передбачивши перешкоди, чоловік намагався "домовитися" з прикордонником за 2000 доларів США, проте під час надання хабаря був затриманий, а нелегалам, яких він намагався провезти було відмовлено в перетинанні кордону.
Суд обрав покарання для зловмисника, а саме:
Нагадаємо, днями ми повідомляли, що прикордонна служба затримала трьох українців та одного громадянина Молдови в момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.
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