Великий штраф та конфіскація: іноземця засудили за ввезення нелегалів в Україну

Суд в Одеській області виніс вирок громадянину Індії, якого наприкінці минулого року було затримано за намір допомогти 4 співвітчизникам безперешкодно перетнути кордон.

Фото: іноземець отримав штраф за перевезення нелегалів (t.me/DPSUkr)

Передбачивши перешкоди, чоловік намагався "домовитися" з прикордонником за 2000 доларів США, проте під час надання хабаря був затриманий, а нелегалам, яких він намагався провезти було відмовлено в перетинанні кордону.

Суд обрав покарання для зловмисника, а саме:

штраф 255 000 гривень;

гривень; конфіскація 2000 доларів США на користь держави.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що прикордонна служба затримала трьох українців та одного громадянина Молдови в момент незаконного перетину кордону через русло Дністра.

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