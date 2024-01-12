Великий проект. На Івано-Франківщині побудують квартири для переселенців

Про плани будівництва соціального житла для ВПО розповіла заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко.

"У нас починається великий проект з будівництва соціального житла. Ми націлені на те, щоб люди не проживали у місцях тимчасового перебування, а отримали своє житло, кімнату, квартиру. Для цього готуємо підписання меморандуму з Міжнародною організацією з міграції на будівництво двох будинків, які сумарно налічуватимуть 200 квартир", – повідомила чиновниця.

Відповідний меморандум очікується підписати до кінця січня. Один із партнерів проекту – Коломийська громада, на території якої збудують два багатоповерхові будинки.

"У цій громаді є розуміння місцевої влади. На сесію винесли відповідне рішення щодо земельної ділянки", – зазначила Людмила Сірко.

До будівництва соціального житла для ВПО долучаються ще дві міжнародні організації. 12 квартир для ВПО у селищі Брошнів-Осада планують звести за підтримки компанії Move Ukraine. Також чеська гуманітарна організація "Людина в біді" планує допомогти передати переселенцям 4 соціальні квартири.

Загалом із початку війни в Івано-Франківській області оселилися понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для їх тимчасового розміщення в регіоні створили близько 80 притулків. У 2023 році капітально відремонтували 40 об’єктів, у яких живуть переселенці.