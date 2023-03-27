"Великий поворот". Президент Сербії прогнозує пришвидшений вступ України до ЄС

Він вважає, що Україні буде "нелегко, точніше майже неможливо" перемогти Росію у військовому сенсі. Тому, на його думку, Україна збирається набрати "великий імпульс" щодо членства в ЄС.

Вучич заявив, що очікує на "великий поворот України на європейський шлях" у червні цьогоріч. Він сподівається, що буде ухвалене рішення про початок переговорів про вступ, оскільки скоро починається конкурс на генсека НАТО.

За словами Вучича, США створюють в Європі новий блок, до якого ввійдуть Польща, Україна та країни Балтії - "країни, які більші за Німеччину і Францію".

"Очевидно, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США", - заявив президент Сербії.

Крім того, лідер стверджує, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі, до початку повномасштабного вторгнення, знав про плани РФ.

"Не тому, що Путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні. Він мені цього не сказав. Тоді він і трьох хвилин не говорив про Україну. Тоді я зрозумів, що рішення ухвалене", - сказав Вучич.

Нагадаємо, раніше резидент Сербії Александар Вучич спростував інформацію про те, що його країна постачає боєприпаси Україні.