Великий попит: УЗ призначила додатковий поїзд на Львів ще на дві дати

За даними прес-служби, поїзд відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, в склад поїзда №89 включили по два додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і один додатковий вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.

"Всі вагони - фірмові, з кондиціонуванням, максимально комфортні для літніх подорожей в спеку", - повідомили в УЗ.

Додаткові поїзди

Нагадаємо, "Укрзалізниця" через високий попит назначила у серпні додаткові потяги з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова. Також УЗ також призначила кілька додаткових рейсів з Києва до Ужгорода та Вінниці.

Також УЗ призначила додатковий потяг Київ-Ясіня, який курсуватиме до станцій Яремче, Татарів-Буковель та Ворохта.

Як писало TRAVEL РБК-Україна, потік туристів до Карпат цього літа повернувся на довоєнний рівень. У деяких районах готелі зайняті до осені. Крім, того, значно зросла вартість відпочинку.