УЗ запустить додаткові рейси з Києва до Ужгорода та Вінниці: графік

На початку серпня в Україні запускають кілька додаткових рейсів з Києва до Ужгорода та Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

Як зазначили у компанії, поїзд Київ - Ужгород відправлятиметься зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода - о 8:07.

При цьому у зворотному напрямку він курсуватиме з 5 серпня по непарних числах о 18:29, прибуття до Києва - о 10:46.

Ще один додатковий рейс Київ - Вінниця вирушатиме з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 07:55, прибуття - об 11:35. У зворотному напрямку відправка буде в ті самі дати о 12:50, а прибуття до Києва о 16:45.

Додаткові рейси УЗ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до популярних гірських локацій. Дістатися Закарпаття зможуть пасажири з Києва та Львова.

Також ми писали, що з 26 липня "Укрзалізниця" продає квитки на популярні міжнародні потяги лише онлайн. Це необхідно для боротьби з перекупниками.