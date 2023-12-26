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Великий попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів

Фото: Банки ввезли в Україну за листопад 1 млрд доларів готівки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в листопаді 2023 року, становив 1 млрд 34 млн доларів. Це майже стільки ж, як місяць тому (1 млрд 56 млн доларів), коли був зафіксований максимальний обсяг із лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Згідно зі статистикою центробанку, обсяг у доларах зріс до 814 млн доларів, обсяг у євро впав до 212 млн.

За даними НБУ, у жовтні з України вивезли валюти на 104 млн доларів, що є найбільшим обсягом з січня 2022 року.

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар. Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар. Після введення НБУ режиму гнучкості курс на готівковому ринку впав до 37,70 гривень за долар.

Середній курс продажу готівкового долара в Україні в листопаді 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Порівняно з груднем 2022 року курс впав на 6,2%.

Населення України в листопаді 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,599 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,221 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 622 млн доларів.

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