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Большой спрос: банки за месяц ввезли в Украину наличную валюту на 1 млрд долларов

Фото: Банки ввезли в Украину за ноябрь 1 млрд долларов наличных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в ноябре 2023 года, составил 1 млрд 34 млн долларов. Это почти столько же, как и месяц назад (1 млрд 56 млн долларов), когда был зафиксирован максимальный объем с февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос до 814 млн долларов, объем в евро упал до 212 млн долларов.

По данным НБУ, в октябре из Украины вывезли валюты на 104 млн долларов, что является самым большим объемом с января 2022 года.

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривны за доллар. Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар. После введения НБУ режима гибкости курс на наличном рынке упал до 37,70 гривен за доллар.

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в ноябре 2023 года снизился на 0,9% до 37,69 гривны. По сравнению с декабрем 2022 года курс упал на 6,2%.

Население Украины в ноябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,599 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,221 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 622 млн долларов.

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