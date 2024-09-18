Великий готель в центрі Києва продали з аукціону

За даними пресслужби, за право власності на актив змагалися три учасники. Вартість об’єкта приватизації зросла зі стартових 1,048 млрд гривень до фінальних 2,512 млрд гривень.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ОЛА ФАЙН" зі статутним капіталом 768 тисяч гривень. Єдиним акціонером компанії є інвестиційний фонд "АРС КЕПІТАЛ", а кінцевим власником Максим Кріппа, громадянин України, який зареєстрований в ОАЕ.

ТОВ "ОЛА ФАЙН" вже володіє в Києві великим об’єктом нерухомості - бізнес-центром "Парус".

Переможець торгів має 30 робочих днів для сплати запропонованої вартості лота. Далі він зобов’язаний виконувати всі встановлені умови приватизації: погасити борги із заробітної плати, перед бюджетом, погасити кредиторські заборгованості, забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства, не звільняти працівників готелю протягом шести місяців, зберегти основний вид діяльності підприємства.

Готель "Україна"

Готель "Україна" - 4-зірковий готель. Будівля складається з 14 поверхів і має загальну площу 22 481,5 кв. м.

Таким чином вартість продажу склала 111 тисяч гривень за квадратний метр, тобто 2,6 тисяч доларів.

Готель розташований в самому центрі Києва - на Майдані Незалежності. Готель "Україна" (у минулому "Москва") - це перша в Києві висотна споруда. Його було відкрито у вересні 1961 року.