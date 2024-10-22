"Великий бій на "Вемблі". Промоутер вже визначився з суперником Ф'юрі після перемоги над Усиком

Арум одразу відкинув можливість зустрічі Ф'юрі та вже неодноразово битого у мегафайтах Ентоні Джошуа. А от його недавній суперник – Даніель Дюбуа – є кандидатурою дуже перспективною.

"Припустимо, Ф'юрі поб'є Усика, тоді бійцем, з яким він повинен битися (якщо не буде трилогії) стане Дюбуа. Це буде великий бій на "Вемблі", – розповів промоутер.

Він також змоделював ситуацію, якщо у реванші переможе Усик. Для українця, на його думку, теж іншого варіанту, ніж Дюбуа не існує. Арум згадав попередній поєдинок бійців і вкотре висловив сумнів у справедливості визнання удару британця, яким той звалив Усика, забороненим.

"Усик двічі без проблем переміг Джошуа. А от його перемога над Дюбуа була суперечливою, – впевнений промоутер. – Багато хто вважає, що Даніель завдав свого удару за правилами. І, якби не втрутився рефері, він мав би нокаутувати Усика".

21 вересня Дюбуа в Лондоні переміг Джошуа в поєдинку за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Останній тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у глибокий нокаут. Ця поразка стала вже четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді свої бої проведуть ще два українських боксери – Сергій Богачук та Денис Берінчик. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі.

Усик у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за Ф'юрі – 114:113.