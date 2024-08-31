Великий американський військовий підрядник продавав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану

Угода, оголошена в п’ятницю Державним департаментом, відбулася після того, як RTX добровільно повідомила про порушення, які, за її словами, виникли через неправильну класифікацію оборонних статей згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю (ITAR).

Недотримання дочірніми компаніями RTX експортного контролю США призвело до того, що чутлива технологія потрапила до Китаю та, у деяких випадках, повернулася до США, де вона була включена до переліку систем військової авіації, включаючи Air Force One.

Порушення в основному сталися в компанії Rockwell Collins Inc. , аерокосмічному виробнику, який пізніше був придбаний попередницею RTX United Technologies Corp. Половину врегулювання призупинено за умови, що RTX використає гроші для зміцнення своїх програм відповідності.

Під час звіту про прибутки в липні компанія повідомила, що виділила майже 1 мільярд доларів на розгляд результатів трьох державних розслідувань.