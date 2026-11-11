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Великих сподівань немає: у Фінляндії висловилися про переговори в Абу-Дабі

14:04 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Великих сподівань немає: у Фінляндії висловилися про переговори в Абу-Дабі Фото: Александр Стубб (Getty Images)
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Президент Фінляндії заявив, що російський диктатор під час нещодавньої розмови проявив себе як "добре підготовлений співрозмовник". Водночас Александр Стубб не покладає великих сподівань на переговори в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Президент Фінляндії розповів про деталі телефонної розмови з диктатором, у якій також брав участь прем’єр-міністр Норвегії. Він охарактеризував це спілкування як "хороше та відверте".

"Він був дуже проникливим, дуже аналітичним, дуже добре підготовленим і вів розмову дуже спокійно", - охарактеризував фінський лідер Володимира Путіна.

Комунікація з Росією і переговори в Абу-Дабі

За словами Стубба, Захід не повинен відмовлятися від прямої комунікації з російською стороною заради участі в переговорах.

"Якщо ми хочемо брати участь у переговорах, ми не можемо залишатися осторонь і тримати кнопку "без звуку" натиснутою. Навпаки, ми маємо безпосередньо спілкуватися з росіянами", - підкреслив президент Фінляндії.

Водночас Стубб не висловивє великих сподівань щодо швидких результатів тристоронніх мирних переговорів в ОАЕ. Він зазначив, що не варто очікувати ані швидкого укладення угоди, ані зустрічі на найвищому рівні між президентами України, США та РФ.

На думку президента Фінляндії, успіхом та хорошим підсумком зустрічі в Абу-Дабі стане хоча б домовленість про проведення наступного раунду перемовин на технічному рівні.

Нагадаємо, 27 жовтня лідери Фінляндії і Норвегії провели телефонну розмову з Путіним. Однією з головних тем стали дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні.

Зазначимо, Politico писало, що лідери Фінляндії і Норвегії кілька місяців таємно обговорювали ідею дзвінка російському диктатору. Однією з причин цього стала недовіра до США.

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