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Ексгумацію завершено. У звільненому Лимані виявлено 146 тіл

Фото: У Лимані виявлено масові поховання (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Національна поліція виявила в Лимані тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були поховані у різних локаціях: в одній – мирні жителі, в іншій – українські захисники. Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Загалом на території деокупованих населених пунктів північної частини Донецької області було виявлено 166 убитих, серед яких п'ятеро дітей, які лежали в 58 стихійних похованнях, з них 25 - у самому Лимані. Однак поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей.

За даними попереднього огляду, люди загинули від мінно-вибухових та осколкових поранень внаслідок обстрілу російського агресора, а також насильницьких дій. Точніші відомості будуть оприлюднені після закінчення ретельних судово-медичних експертиз та встановлення, по можливості, особистостей загиблих.

Нагадаємо, раніше слідчі виявили в Лимані тіла п'ятьох дітей: троє дівчаток, з них дві сестрички та двоє хлопчиків.

Крім того, правоохоронці виявили у деокупованому Лимані "військову комендатуру" окупантів. Саме тут ворог незаконно утримував місцевих мешканців.

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