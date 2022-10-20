Ексгумацію завершено. У звільненому Лимані виявлено 146 тіл

Національна поліція виявила в Лимані тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ, які були поховані у різних локаціях: в одній – мирні жителі, в іншій – українські захисники. Ексгумацію на місці найбільшого масового поховання в Лимані завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Загалом на території деокупованих населених пунктів північної частини Донецької області було виявлено 166 убитих, серед яких п'ятеро дітей, які лежали в 58 стихійних похованнях, з них 25 - у самому Лимані. Однак поліція продовжує щодня отримувати відомості від місцевих жителів про похованих чи зниклих людей.

За даними попереднього огляду, люди загинули від мінно-вибухових та осколкових поранень внаслідок обстрілу російського агресора, а також насильницьких дій. Точніші відомості будуть оприлюднені після закінчення ретельних судово-медичних експертиз та встановлення, по можливості, особистостей загиблих.