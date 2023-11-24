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Великі втрати і не тільки. У Генштабі розповіли про проблеми росіян на лінії Куп'янськ-Сватове

Архівне фото: У Генштабі розповіли про стан росіян на лінії Куп'янськ-Сватове (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові зазнають великих втрат на Куп'янському напрямку, а окупанти під Сватовим скаржаться на погане забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Куп'янський напрямок

У Генштабі повідомляють, що на Куп'янському напрямку окремі військовослужбовці російських окупаційних військ скаржаться на постійні втрати в живій силі через невдалі наступальні дії та заявляють про небажання вести їх надалі. 

"Відзначається вкрай низька "якість" новобранців - здебільшого це особи похилого віку, які мають проблеми з алкоголем, наркотиками, азартними іграми тощо", - йдеться в повідомленні.

Серед військовослужбовців російських окупаційних військ побутує думка, що керівництво навмисно відправляє їх на "м'ясні" штурми, не зважаючи на втрати.

Сватівський напрямок

Крім того, на Сватівському напрямку відзначається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. 

Генштаб ЗСУ повідомляє, що військовослужбовці одного з підрозділів РФ скаржаться на погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.

Ситуація на фронті

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 24 листопада, становлять 1100 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 322 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 32 ББМ та 31 артсистему.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни продовжують вести наступ на двох напрямках, відбили атаки росіян поблизу Мар'їнки та знищили логістичний центр противника.

 

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