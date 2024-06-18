Великі роботодавці вимагають вирішити проблему відключень електроенергії для промисловості

"Прийняття рішення з такого важливого та актуального для промисловості питання відбулося без належної дискусії та обговорення, що позбавило споживачів можливості висловити зауваження та пропозиції, попри численні потенційно негативні наслідки", - йдеться в листі.

Представники великих роботодавців стверджують, що потужність міждержавних перетинів значно менша за потреби бізнесу, що зумовить виникнення дефіциту імпортної електроенергії, який в нинішній ситуації із станом енергетичної системи України не може бути покритий за рахунок внутрішнього виробництва.

"Це призведе до штучного зростання попиту на імпорт та може призвести до зростання цін. На аукціонах з розподілу міждержавних перетинів перевагу отримають підприємства з низькою часткою витрат на електричну енергію у собівартості продукції. Надання гарантій постачання лише тим, хто імпортує 80 % своїх потреб, серйозно зашкодить енергоємним галузям промисловості та призведе до зупинки великих виробництв в години пікового навантаження", - резюмують роботодавці.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%. Це викликало велику хвилю критики і звернень до Кабміну переглянути її.