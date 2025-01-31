Великі інвестори не прийдуть в Україну, якщо не буде прогнозованої тарифної політики, – "Метінвест"

Якщо в Україні не буде прогнозованої податкової й тарифної політики, великі іноземні гравці не вкладатимуть коштів у вітчизняні підприємства.

Голова офісу СЕО Метінвесту зауважив: бізнес у сфері видобутку й перероблення корисних копалин є досить капіталомістким, тож потенційні інвестори мають одразу вкласти значні кошти в розвиток підприємства. Доступ до таких ресурсів мають лише великі міжнародні гравці, а для них важлива стабільність і прогнозованість державної політики.

"Україна багата на корисні копалини, але цей бізнес потребує мільярдів доларів інвестицій. Чи прийде в цю сферу середній чи малий бізнес? Ні, це мають бути великі корпорації. Наприклад, для розроблення шахти, подібної до Покровської (належить компанії Метінвест, нещодавно була зупинена через бойові дії – Ред.), потрібно близько 10 млрд доларів. Чи знайдеться компанія, готова вкласти такі кошти, коли тарифи на перевезення, електроенергію та податки постійно змінюються? Для залучення інвестицій має бути якась стабільність", - підкреслив Водовіз.

Він також зауважив, що проєкти у добувній галузі мають дуже великий термін окупності: за даними Ernst&Young, шлях інвестора від отримання ліцензії та оформлення дозвільної документації до запуску збагачувального виробництва займає в середньому 18 років.

"Найкращим критерієм того, чи все в нас добре в країні з погляду видобувної промисловості, є те, скільки в Україні відкрито нових шахт і збагачувальних фабрик за останні 20 років. Так, у нас є окремі проєкти на стадії обґрунтування. А готових – нуль. Це і є відповідь", - зазначив Олександр Водовіз.

За його оцінкою, зараз український бізнес самостійно інвестує в розвиток і підтримання діяльності підприємств.

"Інвестиції в добувну промисловість – переважно і є нашими інвестиціями. Адже український бізнес — експортоорієнтований. Ми продаємо за кордон і звідти інвестуємо сюди. Щороку ми вкладаємо в середньому 1 млрд доларів. Чи багато бізнесів, що можуть вкладати такі кошти лише в підтримання поточної діяльності?", - зазначив Олександр Водовіз.

Він підкреслив: частка малого та середнього бізнесу у ВВП України становить лише 20%.

"Решта - це промисловість. І ми з вами живемо завдяки тому, що створює промисловість, а не малий і середній бізнес", - додав він.

Враховуючи, що робота в умовах війни додає складнощів бізнесу, уряд має враховувати це, зокрема в процесі інтеграції європейського законодавства, переконаний Водовіз – адже наразі українські урядовці кажуть, що ніяк не можуть вплинути на позицію європейців попри складну ситуацію, у якій опинилася Україна.

"Ми неодноразово відзначали, що позиція Брюсселя дуже жорстка. ЄС ставить перед Україною чіткі вимоги: або ви приймаєте європейське законодавство, або ні, і тут немає місця для переговорів. Але ж у нас війна! Зовсім інша економічна ситуація. Наприклад, металургійним заводам в Європі виділяють гранти на екологічну модернізацію. У нас такого немає. І ми не можемо відповідати європейським нормам. Тож прошу урядовців звернути на це увагу", - резюмував Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.