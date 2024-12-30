Велике переселення. Як Трамп планує депортувати зі США мільйони мігрантів

РБК-Україна пояснює, чому міграційна проблема стоїть в США настільки гостро, що саме хоче зробити Трамп і куди направлять видворених нелегалів.

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Тема нелегальної міграції була однією з ключових під час передвиборчої кампанії у США. Дональд Трамп критикував своїх опонентів, спочатку Джо Байдена, а потім Камалу Гарріс за нездатність зупинити потоки нелегальних мігрантів у США. Мовляв, нелегали забирають робочі місця в американців та погіршують ситуацію зі злочинністю. З приходом до влади Трамп, схоже, має намір вирішити проблему нелегальних мігрантів вкрай жорстко.

Скільки нелегальних мігрантів у США

Опитування Gallup у червні цього року засвідчило, що 55% американців хочуть скоротити рівень імміграції. Це найвищий показник з 2001 року.

Уряд США не публікує дані про кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають і залишаються в країні. Однак Прикордонно-митна служба рахує випадки, коли її агенти зустрічають мігрантів під час спроби нелегального перетину кордону – лік йде на мільйони.

Так, з жовтня 2023 року по вересень 2024 року було зафіксовано понад 2,13 мільйона "зустрічей" з мігрантами на кордоні США та Мексики. А за оцінками міністерства національної безпеки США, загалом у країні нелегально проживають близько 11 мільйонів людей з-за кордону.

Від напливу нелегальних мігрантів страждають перш за все південні штати, які межують з Мексикою – так званий "Сонячний пояс".

Що планує Трамп

Новий президент США планує масштабні заходи щодо нелегальних мігрантів уже в день інавгурації, 20 січня. Мова йде перш за все, про "наймасштабнішу в історії США депортацію".

"У свій перший день у Білому домі я підпишу історичний пакет указів, щоб закрити наш кордон для нелегальних іммігрантів і зупинити вторгнення до нашої країни", – заявив Трамп 23 грудня під час виступу на конференції AmericaFest у штаті Аризона.

За інформацією Bloomberg, на першому етапі планується депортувати один мільйон нелегалів. Перш за все, мова йде про тих, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.

Відповідальним за операцію буде Томас Хоумен, колишній керівник Служби імміграції та митного контролю. Раніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social писав, що для більшої ефективності операції він планує оголосити надзвичайний стан та задіяти військових.

Законодавство США загалом забороняє використання збройних сил для правоохоронних цілей. Але ​​адміністрація Трампа планує застосувати так званий "Закон про повстання". Він зокрема діяв під час Другої світової війни в ході затримання італійських, німецьких і японських іммігрантів. Востаннє його використовував Джордж Буш-старший, для придушення заворушень у Лос-Анджелесі у 1992 році.

Як саме буде проходити операція не повідомляється. В інтерв’ю телеканалу CBS Томас Хоумен зазначив, що один зі способів збільшити кількість виконавців плану масової депортації – найняти відставних агентів Прикордонно-митної служби. За його словами, також частину роботи могли б виконати приватні підрядники. Мова йде про транспортування і облаштування місць перебування для затриманих мігрантів.

Політичні опоненти Трампа з Демократичної партії вже ведуть підготовку, аби протидіяти депортаціям. Так, генеральні прокурори у низці штатів, де демократи перебувають при владі, готують судові позови. Зокрема, планується оскаржувати спроби Трампа задіяти армію всередині США.

Разом з тим, 11 губернаторів демократичних штатів, опитані The New York Times, заявили про деякий компроміс. Вони готові співпрацювати з адміністрацією Трампа, аби депортувати нелегалів, які були засуджені за серйозні злочини. Водночас губернатори обіцяють захищати сім’ї мігрантів і тих, хто тікає від насильства у своїх країнах, а також підприємства, які покладаються на робочу силу мігрантів.

Як реагують Мексика та інші країни

Депортованих мало просто видворити за межі США. Їх також потрібно перемістити в країну походження або в третю країну. У США найбільше нелегальних мігрантів з Мексики та трьох невеликих центральноамериканських країн: Гондурасу, Гватемали та Сальвадору.

За підрахунками Bloomberg, за останні 10 років Мексика прийняла щонайменше 1,7 млн осіб. Офіційно у Мексиці заявляли, що готові приймати своїх громадян, якщо їх будуть депортувати зі США.

"У разі депортації ми збираємося приймати мексиканців, і у нас є для цього план", - сказала президент Мексики Клаудія Шейнбаум 21 грудня.

Разом з тим, уряд Мексики надасть команді Трампа аргументи щодо важливості перебування мексиканців у США. Зокрема, планується розповісти, скільки вони платять податків.

Сальвадор, у якому при владі перебуває президент-популіст Найіб Букеле вже має добрі стосунки з командою Трампа, але не проявляє особливої активності щодо мігрантів. Тим не менш, джерело Reuters близьке до обговорень між сальвадорськими офіційними особами та перехідною командою Трампа прогнозує активну співпрацю обох країн з цього питання.

Існує ще одна проблема. США не можуть депортувати на батьківщину тих мігрантів, які мають громадянство країн, з якими у США погані стосунки. Це Куба, Венесуела та Нікарагуа.

За інформацією Bloomberg, Трамп уже обговорював цю проблему з Мексикою і Сальвадором. Його команда неофіційно комунікує з владою обох країн, аби ті погодилися прийняти ще й частину депортованих нелегалів з третіх країн, та поки що без результатів.

Однак відкрита для прийому громадян інших країн Гватемала, повідомляє Reuters, з посиланням на джерела у місцевій владі. Уряд країни готовий піти на цей крок, прагнучи налагодити відносини майбутньою адміністрацією Трампа.

В будь-якому випадку задумана Трампом операція буде складною та розтягнутою в часі, отже значно відволікатиме команду Трампа від інших напрямків. Зокрема, це може бути однією з причин, чому новий президент США так прагне якнайшвидше закінчити війну Росії проти України.