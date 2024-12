Велике переселення. Як Трамп планує депортувати зі США мільйони мігрантів

Разом з тим, 11 губернаторів демократичних штатів, опитані The New York Times, заявили про деякий компроміс. Вони готові співпрацювати з адміністрацією Трампа, аби депортувати нелегалів, які були засуджені за серйозні злочини. Водночас губернатори обіцяють захищати сім’ї мігрантів і тих, хто тікає від насильства у своїх країнах, а також підприємства, які покладаються на робочу силу мігрантів.

При написанні матеріалу використовувались заяви Дональда Трампа, Томаса Хоумена, публікації New York Post, Bloomberg, CBS News, Reuters, The New York Times.