Велике переселення. Як Трамп планує депортувати зі США мільйони мігрантів
Дональд Трамп планує масову депортацію нелегальних мігрантів зі США, яка зачепить мільйонів людей.
РБК-Україна пояснює, чому міграційна проблема стоїть в США настільки гостро, що саме хоче зробити Трамп і куди направлять видворених нелегалів.
ЗМІСТ
Тема нелегальної міграції була однією з ключових під час передвиборчої кампанії у США. Дональд Трамп критикував своїх опонентів, спочатку Джо Байдена, а потім Камалу Гарріс за нездатність зупинити потоки нелегальних мігрантів у США. Мовляв, нелегали забирають робочі місця в американців та погіршують ситуацію зі злочинністю. З приходом до влади Трамп, схоже, має намір вирішити проблему нелегальних мігрантів вкрай жорстко.
Скільки нелегальних мігрантів у США
Опитування Gallup у червні цього року засвідчило, що 55% американців хочуть скоротити рівень імміграції. Це найвищий показник з 2001 року.
Уряд США не публікує дані про кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають і залишаються в країні. Однак Прикордонно-митна служба рахує випадки, коли її агенти зустрічають мігрантів під час спроби нелегального перетину кордону – лік йде на мільйони.
Так, з жовтня 2023 року по вересень 2024 року було зафіксовано понад 2,13 мільйона "зустрічей" з мігрантами на кордоні США та Мексики. А за оцінками міністерства національної безпеки США, загалом у країні нелегально проживають близько 11 мільйонів людей з-за кордону.
Від напливу нелегальних мігрантів страждають перш за все південні штати, які межують з Мексикою – так званий "Сонячний пояс".
Що планує Трамп
Новий президент США планує масштабні заходи щодо нелегальних мігрантів уже в день інавгурації, 20 січня. Мова йде перш за все, про "наймасштабнішу в історії США депортацію".
"У свій перший день у Білому домі я підпишу історичний пакет указів, щоб закрити наш кордон для нелегальних іммігрантів і зупинити вторгнення до нашої країни", – заявив Трамп 23 грудня під час виступу на конференції AmericaFest у штаті Аризона.
За інформацією Bloomberg, на першому етапі планується депортувати один мільйон нелегалів. Перш за все, мова йде про тих, які скоїли злочини або отримали остаточну постанову про видворення з країни, не добившись притулку.
Відповідальним за операцію буде Томас Хоумен, колишній керівник Служби імміграції та митного контролю. Раніше Трамп у своїй соцмережі Truth Social писав, що для більшої ефективності операції він планує оголосити надзвичайний стан та задіяти військових.
Законодавство США загалом забороняє використання збройних сил для правоохоронних цілей. Але адміністрація Трампа планує застосувати так званий "Закон про повстання". Він зокрема діяв під час Другої світової війни в ході затримання італійських, німецьких і японських іммігрантів. Востаннє його використовував Джордж Буш-старший, для придушення заворушень у Лос-Анджелесі у 1992 році.
Як саме буде проходити операція не повідомляється. В інтерв’ю телеканалу CBS Томас Хоумен зазначив, що один зі способів збільшити кількість виконавців плану масової депортації – найняти відставних агентів Прикордонно-митної служби. За його словами, також частину роботи могли б виконати приватні підрядники. Мова йде про транспортування і облаштування місць перебування для затриманих мігрантів.
Політичні опоненти Трампа з Демократичної партії вже ведуть підготовку, аби протидіяти депортаціям. Так, генеральні прокурори у низці штатів, де демократи перебувають при владі, готують судові позови. Зокрема, планується оскаржувати спроби Трампа задіяти армію всередині США.
Разом з тим, 11 губернаторів демократичних штатів, опитані The New York Times, заявили про деякий компроміс. Вони готові співпрацювати з адміністрацією Трампа, аби депортувати нелегалів, які були засуджені за серйозні злочини. Водночас губернатори обіцяють захищати сім’ї мігрантів і тих, хто тікає від насильства у своїх країнах, а також підприємства, які покладаються на робочу силу мігрантів.
Як реагують Мексика та інші країни
Депортованих мало просто видворити за межі США. Їх також потрібно перемістити в країну походження або в третю країну. У США найбільше нелегальних мігрантів з Мексики та трьох невеликих центральноамериканських країн: Гондурасу, Гватемали та Сальвадору.
За підрахунками Bloomberg, за останні 10 років Мексика прийняла щонайменше 1,7 млн осіб. Офіційно у Мексиці заявляли, що готові приймати своїх громадян, якщо їх будуть депортувати зі США.
"У разі депортації ми збираємося приймати мексиканців, і у нас є для цього план", - сказала президент Мексики Клаудія Шейнбаум 21 грудня.
Разом з тим, уряд Мексики надасть команді Трампа аргументи щодо важливості перебування мексиканців у США. Зокрема, планується розповісти, скільки вони платять податків.
Сальвадор, у якому при владі перебуває президент-популіст Найіб Букеле вже має добрі стосунки з командою Трампа, але не проявляє особливої активності щодо мігрантів. Тим не менш, джерело Reuters близьке до обговорень між сальвадорськими офіційними особами та перехідною командою Трампа прогнозує активну співпрацю обох країн з цього питання.
Існує ще одна проблема. США не можуть депортувати на батьківщину тих мігрантів, які мають громадянство країн, з якими у США погані стосунки. Це Куба, Венесуела та Нікарагуа.
За інформацією Bloomberg, Трамп уже обговорював цю проблему з Мексикою і Сальвадором. Його команда неофіційно комунікує з владою обох країн, аби ті погодилися прийняти ще й частину депортованих нелегалів з третіх країн, та поки що без результатів.
Однак відкрита для прийому громадян інших країн Гватемала, повідомляє Reuters, з посиланням на джерела у місцевій владі. Уряд країни готовий піти на цей крок, прагнучи налагодити відносини майбутньою адміністрацією Трампа.
В будь-якому випадку задумана Трампом операція буде складною та розтягнутою в часі, отже значно відволікатиме команду Трампа від інших напрямків. Зокрема, це може бути однією з причин, чому новий президент США так прагне якнайшвидше закінчити війну Росії проти України.
При написанні матеріалу використовувались заяви Дональда Трампа, Томаса Хоумена, публікації New York Post, Bloomberg, CBS News, Reuters, The New York Times.