Большое переселение. Как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов

Вместе с тем, 11 губернаторов демократических штатов, опрошенные The New York Times, заявили о некотором компромиссе. Они готовы сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы депортировать нелегалов, которые были осуждены за серьезные преступления. В то же время губернаторы обещают защищать семьи мигрантов и тех, кто бежит от насилия в своих странах, а также предприятия, которые полагаются на рабочую силу мигрантов.

При написании материала использовались заявления Дональда Трампа, Томаса Хоумена, публикации New York Post, Bloomberg, CBS News, Reuters, The New York Times.