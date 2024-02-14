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Велике досягнення. Столтенберг оцінив успіхи України у Чорному морі

Середа 14 лютого 2024 14:13
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Велике досягнення. Столтенберг оцінив успіхи України у Чорному морі Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава НАТО Єнс Столтенберг назвав "великим досягненням" нещодавні успіхи України в Чорному морі. Його заява прозвучала після того, як Головне управління розвідки України знищило ще один російський військовий корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.

"Українці змогли завдати важких втрат російському Чорноморському флоту. І це велике досягнення, велика перемога для українців", - заявив він.

Знищення російського БДК

Сьогодні вранці в районі Алупки прогриміли вибухи, після чого російські окупанти підняли в повітря свої вертольоти. Пізніше в мережі з'явилися кадри з димом у Чорному морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". У момент поразки корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель і зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти України Єнс Столтенберг НАТО Черное море
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