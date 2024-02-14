ua en ru
Ср, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Большое достижение. Столтенберг оценил успехи Украины в Черном море

Среда 14 февраля 2024 14:13
UA EN RU
Большое достижение. Столтенберг оценил успехи Украины в Черном море Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава НАТО Йенс Столтенберг "большим достижением" недавние успехи Украины в Черном море. Его заявление прозвучало после того, Главное управление разведки Украины уничтожило еще один российский военный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

"Украинцы смогли нанести тяжелые потери российскому Черноморскому флоту. И это большое достижение, большая победа для украинцев", - заявил он.

Уничтожение российского БДК

Сегодня утром в районе Алупки прогремели взрывы, после чего российские оккупнаты подняли в воздух свои вертолеты. Позже в сети появились кадры с дымом в Черном море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Йенс Столтенберг НАТО Чорне море
NEWS
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
Одно из новейших суден РФ. Что известно о БДК "Цезарь Куников", который уничтожила Украина
DAILY
Страхование жизни и имущества во время войны: сколько стоит полис и кому его не продадут
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Страхование жизни и имущества во время войны: сколько стоит полис и кому его не продадут