Большое достижение. Столтенберг оценил успехи Украины в Черном море

Глава НАТО Йенс Столтенберг "большим достижением" недавние успехи Украины в Черном море. Его заявление прозвучало после того, Главное управление разведки Украины уничтожило еще один российский военный корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's.

"Украинцы смогли нанести тяжелые потери российскому Черноморскому флоту. И это большое достижение, большая победа для украинцев", - заявил он.

Уничтожение российского БДК

Сегодня утром в районе Алупки прогремели взрывы, после чего российские оккупнаты подняли в воздух свои вертолеты. Позже в сети появились кадры с дымом в Черном море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Что известно о корабле "Цезарь Куников" - читайте в материале РБК-Украина.

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