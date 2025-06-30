Велике диво накриє ці знаки Зодіаку хвилею змін: пощастить вже скоро

Риби

Липень відкриє перед вами фантастичні можливості. Цей місяць подарує дивовижне відчуття, ніби хтось нарешті почув ваші думки. Несподівана звістка, важлива розмова або тиха підтримка прийдуть саме тоді, коли будуть необхідними. Дозвольте собі вірити у щось більше, саме ця віра стане тим ключем, що відкриває двері до великого щастя.

Терези

У липні внутрішній маятник перестане хитатися від сумнівів, ви отримаєте шанс змінити свою реальність та відновити рівновагу, якої так бракувало. Важливе рішення, яке довго відкладалося, дивом вас знайде. Це не про ризик, а про впевненість. Просто прислухайтеся до себе, і ви побачите, як все навколо почне змінюватися на краще.

Водолій

Цей місяць стане для вас ковтком свіжого повітря. Ви зможете скинути з себе те, що тиснуло, й відчуєте, що більше не зобов’язані бути зручними для інших. У вас нарешті з'явиться простір для творчості, вільного мислення, для розмов із тими, хто розуміє з півслова. Все, що потрібно, не зупинятися, адже липень дає вам зелене світло на власну міні-революцію.

Козоріг

Цей місяць буде дивувати та вражати. Ви звикли до стабільності, але доля приведе вас до подій, які змусять поглянути на життя по-новому. Зміни з'являться саме тоді, коли ви почнете на них чекати. Усе, що відбуватиметься, не буде випадковістю, адже це - заслужена нагорода після довгої боротьби за щастя.