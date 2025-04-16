Великдень в окопах. Чи звільняє церква військових від посту: пояснення митрополита

Великий піст - час духовного очищення й один з етапів підготовки до світлого Воскресіння Господнього. Церква радить вірянам дотримуватись у цей період певних обмежень у їжі, втім деякі категорії звільняються від цього обов'язку.

РБК-Україна в інтерв'ю розпитало митрополита Переяславського і Вишневського Олександра Драбинка про те, хто звільняється від посту і чи обов'язково його дотримуватись військовим.

Чи звільняються військові від Великоднього посту

"Є верстви вірян, які не зобов’язані поститися. Наприклад, хворі й немічні люди. Від посту також звільняються військові, які не мають можливості дотримуватись цих обмежень", - пояснює митрополит.

Він наголошує, що якщо хтось і не постився з різних на це причин, це не складає ніякої проблеми.

"За словом Іоанна Золотоустого, така людина може стати учасником радості Святої Пасхи Христової, Воскресіння Христового. Все залежить від сумління самої людини: було у неї натхнення і бажання поститися чи не було. Саме сумління і дасть кожному відповідь", - каже Драбинко.

Чи можна їсти паску до Великодня

"До завершення Великодньої служби та освячення пасок триває Великий піст. Тому куштувати паску і все решта зі святкового кошика до того часу не можна. Розговіння відбувається саме у святу неділю, коли ми починаємо споживати продукти, від яких утримувалися у дні Великого Посту", - зазначає священнослужитель.

При цьому митрополит пояснює, що на Великдень нема нагальної потреби освячувати кошики, оскільки це більше українська традиція, ніж церковна.

"На Великдень ми приносимо до храму на освячення частинки тих страв, які потім будуть на святковому столі: паску, сир, яйця, ковбасу. Але нагальної потреби освячувати великодній кошик нема. Це українська традиція, у багатьох православних країнах її не дотримуються", - каже Драбинко.

Також він підкреслює, що перед святом Воскресіння Господнього потрібно посповідатись і запричаститись, оскільки освячення душі важливіше за освячення паски.