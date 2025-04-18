Великдень буде теплим: синоптик попередила, коли прийде похолодання

Скільки триватиме тепла погода в Україні

Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень, але вже наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться.

"Передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11....+17 градусів", - додала Діденко.

Як раніше повідомляли синоптики, перед Великоднем в Україні очікували на нестабільну погоду - з потеплінням, дощами і різкими перепадами температур.

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