Пасха будет теплой: синоптик предупредила, когда придет похолодание

"В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины - там завтра днем ожидается +15..... +19 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20...+24 градуса. В Киеве 19-го апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.

Погода в Украине на Пасху

На Пасху повсеместно в Украине ожидается теплая погода, +20....+24 градуса.

Без осадков, везде солнечно, лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей. В Киеве 20 апреля солнце и +20....+22 градуса.