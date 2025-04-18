Пасха будет теплой: синоптик предупредила, когда придет похолодание

Завтра, 19 апреля, в Украине похолодает, а на Пасху будет тепло. Но скоро в страну придет более существенное похолодание с дождями и грозами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины - там завтра днем ожидается +15..... +19 градусов", - рассказала она.
На остальной территории Украины удержится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20...+24 градуса. В Киеве 19-го апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.
На Пасху повсеместно в Украине ожидается теплая погода, +20....+24 градуса.
Без осадков, везде солнечно, лишь в западных областях есть вероятность небольших дождей. В Киеве 20 апреля солнце и +20....+22 градуса.
Теплая погода продлится всю следующую неделю, но уже в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится.
"Предполагаются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11....+17 градусов", - добавила Диденко.
Как ранее сообщали синоптики, перед Пасхой в Украине ожидалась нестабильная погода - с потеплением, дождями и резкими перепадами температур.
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