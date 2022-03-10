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"Великая" армия России оказалась убийцами женщин и детей, - мэр Мариуполя

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Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 23:59
"Великая" армия России оказалась убийцами женщин и детей, - мэр Мариуполя Фото: мэр Мариуполя Вадим Бойченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска целенаправленно обстреливают жилые массивы и больницы Мариуполя, и не дают жителям осажденного города возможности эвакуироваться, практически держа в заложниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

Последние дни стали для Мариуполя особенно сложными, отметил городской глава.

"15-й день идет циничная и уничижительная война против человечества. Два дня ада, армагеддона, которые нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия, Градами, гаубицами по жилым массивам", - говорит Бойченко.

Он подчеркнул, что оккупанты минируют дороги "зеленого" коридора, обстреливают маршруты, шесть дней срывают доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь, таким образом сделав заложниками 400 тысяч горожан.

"Российские оккупанты, цинично, безжалостно и целенаправленно обстреливают жилые дома. Уничтожают больницы полные женщин и детей. "Великая" армия россии оказалась убийцами женщин и детей", - сказал мэр.

Бойченко также рассказал, что власти работают над тем, чтобы мариупольцам все же пришла помощь, и выразил уверенность, что гуманитарка сможет попасть в город.

"Мы сильные, потому что мы украинцы. Мы любим нашу землю, мы любим нашу страну. Слава Украине!" - говорится в обращении.

Напомним, что в блокадном Мариуполе погибло уже 1300 человек.

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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