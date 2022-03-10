"Велика" армія Росії виявилася вбивцями жінок і дітей, - мер Маріуполя

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові масиви та лікарні Маріуполя, і не дають жителям обложеного міста можливості евакуюватися, практично тримаючи в заручниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Маріуполя Вадима Бойченка.

Останні дні стали для Маріуполя особливо складними, зазначив міський голова.

"15-й день триває цинічна і зневажлива війна проти людства. Два дні пекла, армагеддону, які нам влаштували російсько-фашистські війська. Вони цинічно стріляють із забороненої зброї, Градами, гаубицями по житлових масивах", - говорить Бойченко.

Він наголосив, що окупанти мінують дороги "зеленого" коридору, обстрілюють маршрути, шість днів зривають доставку гуманітарного вантажу із Запоріжжя до Маріуполя, таким чином зробивши заручниками 400 тисяч городян.

"Російські окупанти, цинічно, безжально і цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки. Знищують лікарні повні жінок і дітей. "Велика" армія росії виявилася вбивцями жінок і дітей", - сказав мер.

Бойченко також розповів, що влада працює над тим, щоб маріупольцям все ж прийшла допомога, і висловив упевненість, що гуманітарка зможе потрапити в місто.

"Ми сильні, тому що ми українці. Ми любимо нашу землю, ми любимо нашу країну. Слава Україні!" - йдеться у зверненні.