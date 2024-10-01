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Велика "сіра зона": як можуть розвиватися події в Курській області

Україна, Вівторок 01 жовтня 2024 09:45
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Велика "сіра зона": як можуть розвиватися події в Курській області Фото: Курська область перетворилася на велику "сіру зону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Олександр Білоус
Експерт: Олексій Гетьман

ЗСУ розширюють зону впливу в Курській області, змусивши ворога перекинути війська. Російська територія перетворилася на "сіру зону", де постійно йдуть позиційні бої.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів".

Як зазначається в матеріалі, попри те, що останніми днями підтверджених змін на моніторингових картах немає, казати про стабілізацію лінії зіткнення в Курській області не доводиться.

"Вона і не може стабілізуватися, тому що там немає такого фронту, як на нашому сході, де ми ведемо позиційні оборонні бої. На Курщині зовсім по-іншому", - зазначив експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Зокрема, українські війська постійно пересуваються, невеликою кількістю своїх сил змушують тримати велику кількість ворожих сил, які не може задіяти Москва в Україні.

"Тому, за великим рахунком, усю Курську область принаймні до річки Сейм можна вважати "сірою зоною". Бо скільки там наших, невідомо. Там йдуть маневрені бойові дії, це дуже умовно можна порівняти з партизанською війною. Я думаю, що плюс-мінус така ситуація зберігатиметься і ми розширюватимемо зону нашого впливу", - додав експерт.

Операція ЗСУ в Курській області

ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня та за місяць взяли під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон було захоплено близько 600 російських військових.

Як свідчать документи, які українські спецпризначенці захопили на позиціях, російське військове командування передбачало операцію ЗСУ в Курській області і протягом кількох місяців розробляло плани щодо її запобігання. Але підготуватися не змогло.

Росія тільки 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області, який не можна вважати успішним.

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