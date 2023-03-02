Велика поразка під Вугледаром розкрила серйозні проблеми армії РФ, - ISW

Розслідування катастрофічних втрат окупантів під час їхньої спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем армії РФ, серед яких - нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Російські війська під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль продовжували робити серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.
За даними ЗСУ, російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із застосуванням піхоти.
Українські військові успішно заманювали російські танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім добивали техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.
Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав величезних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, символізує нездатність російських збройних сил.
Експерти ISW також зазначають, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме здатності окупантів проводити ефективні наступальні операції.
Раніше повідомлялося, що українські військові взяли гору над росіянами у найбільшій танковій битві цієї війни. Ворог втратив понад 100 одиниць броньованої техніки.
Також нагадаємо, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, всього з початку війни російські окупанти в боях втратили 3395 своїх танків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.