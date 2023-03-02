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Велика поразка під Вугледаром розкрила серйозні проблеми армії РФ, - ISW

Фото: велика поразка під Вугледаром розкрила серйозні проблеми армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Розслідування катастрофічних втрат окупантів під час їхньої спроби наступу під Вугледаром розкрило низку проблем армії РФ, серед яких - нездатність перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російські війська під час безуспішних танкових атак кілька тижнів поспіль продовжували робити серйозні помилки і заводили танкові колони в українські засідки.

За даними ЗСУ, російські війська втратили не менше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх вдатися до лобових атак із застосуванням піхоти.

Українські військові успішно заманювали російські танки в зони поразки, перш ніж знерухомити російські колони та направити їх на заміновані узбіччя доріг, а потім добивали техніку ствольною артилерією та установками HIMARS.

Російські підрозділи, дислоковані в районі Вугледару, насамперед 155-а бригада морської піхоти, в основному укомплектовані погано навченим мобілізованим персоналом, який раніше вже зазнав величезних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року, символізує нездатність російських збройних сил.

Експерти ISW також зазначають, що посилення невдач російських військових на різних напрямках перешкоджатиме здатності окупантів проводити ефективні наступальні операції.

Ключові висновки ISW:

  • Кремль може використати поправку до Кримінального кодексу РФ, яка посилює покарання за "дискредитацію" війни в Україні, щоб сприяти подальшим заходам самоцензури серед критично налаштованої ультранаціоналістичної спільноти.
  • Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу російських санкцій.
  • Офіційні особи США продовжують повідомляти, що українські сили належним чином використовують західну зброю в Україні.
  • Окупанти можуть намагатися ще більше обмежити присутність МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, щоб досягти фактичного визнання права власності Росії на станцію.
  • Президент Сербії Олександр Вучич, мабуть, переглядає тісні зв'язки Сербії з Росією під час війни в Україні.
  • Російські війська зміцнюють позиції на державному кордоні у Білгородській області.
  • Війська РФ просунулися в межах Бахмута і продовжували наземні атаки навколо Бахмута, а також у районі Авдіївки та Донецька.
  • Окупанти продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна, а також оборонні операції на півдні України.

Раніше повідомлялося, що українські військові взяли гору над росіянами у найбільшій танковій битві цієї війни. Ворог втратив понад 100 одиниць броньованої техніки.

Також нагадаємо, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, всього з початку війни російські окупанти в боях втратили 3395 своїх танків.

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