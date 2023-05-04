Большая пятерка Европы все еще без единого чемпиона: кто возьмет титулы в Италии и Англии

Стотысячный итальянский Удине в четверг вечером может увидеть восхождение на трон первого победителя в пяти ведущих футбольных чемпионатах Старого света. "Наполи" готов опередить конкурентов из Англии, Испании, Германии и Франции.

Кратко об ожиданиях от финальных туров в Премьер-лиге, Ла Лиге, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1 – в материале РБК-Украина .

Рядовой матч 33-го тура итальянской Серии А "Удинезе" – "Наполи" должен стать историческим. Победа гостей сделает их досрочным чемпионом Италии 2022/23.

Итальянский чемпионат при таком развитии событий станет первым из топ-5 европейских первенств с определенным обладателем титула. Конечно, для Италии вопрос Скудетто этого года – формальность. Римский "Лацио" сохранил лишь математические шансы на чемпионство, так что интригой последних недель остается лишь локация открывания игристого неаполитанцами.

"Наполи" готовился отпраздновать титул в минувшее воскресенье. Но дерби против "Салернитаны" (расстояние между Неаполем и Салерно всего 50 с хвостиком километров) завершилось вничью, так что фестиваль команде Лучано Спаллетти, ее тифози и другим горожанам пришлось немного отложить.

Зато, по всей видимости, до конца будет продолжаться борьба за место в зоне Лиги чемпионов. За пять туров до финиша Серии А на три других путевки претендуют 6 (!) команд. "Лацио", "Ювентус", "Интер", "Аталанта", "Милан" и "Рому" ждут, в частности, и очные встречи, поэтому однозначных фаворитов нет.

Похожая история с будущим чемпионом в Испании. "Барселона" оторвалась от мадридского "Атлетико" уже на 13 очков и оказалась в шаге от титула. Одна победа "блаугранас" досрочно позволит команде Хави завоевать "золото". 14 мая "Барса" как раз на выезде встретится с "Эспаньолом" в дерби Каталонии.

"Атлетико", "Реал" и "Сосьедад" могут составлять планы на следующий сезон с учетом выступлений в Лиге чемпионов. Идущий пятым "Вильярреал" отстал от сан-себастьянцев на 7 очков, поэтому даже 9 пунктов в пяти турах сделают басков недосягаемыми для "Желтой субмарины".

Во французской Лиге 1 сохраняется чемпионская интрига. По крайней мере, на бумаге. "Пари Сен-Жермен" опережает марсельский "Олимпик" на 5 пунктов. Сыграть команды должны еще пять поединков, но провансальцам стоит больше беспокоиться о "Лансе". Третья команда чемпионата отстает от "Марселя" всего на очко. Цена вопроса – место в группе Лиги чемпионов, ведь бронзовый призер, вероятно, будет играть в квалификации.

Парижане, конечно, имеют кучу проблем. Фанаты недовольны целой группой футболистов во главе с Месси и Неймаром, а также руководством клуба. Но поверить, что в матчах против "Труа", "Аяччо", "Осера", "Страсбурга" и "Клермона" ПСЖ потерпит минимум два поражения пока сложно.

Чемпионат Англии пытается держать интригу до последнего. Сейчас в лидеры выбился "Манчестер Сити" (79 очков), опережающий на один пункт "Арсенал". Правда, "горожане" сыграли на матч меньше, да и выиграли ключевой поединок – очный против "канониров" посреди прошлой недели (4:1).

Шансы лондонцев стать чемпионом достаточно призрачны. Подопечные Микеля Артеты должны выиграть все матчи на финише Премьер-лиги ("Ньюкасл", "Брайтон", "Ноттингем" и "Вулверхэмптон") и надеяться на минимум две потери очков от "Ман Сити". Для понимания – последний раз "горожане" потеряли очки 18 февраля (1:1 с "Форест"), а проиграли еще раньше, 5 февраля (0:1 против "Тоттенхэма").

Да и календарь у команды Хосепа Гвардиолы попроще. В частности, дважды манкунианцы сыграют с аутсайдерами – "Лидсом" и "Эвертоном". Позже "горожане" встретятся с "Челси", "Брайтоном" и "Брентфордом". Создать проблемы "Сити" способны разве двое последних команд.

Помешать действующему чемпиону завоевать 5-й титул в последних шести сезонах способен только сам "Манчестер Сити". Между цепочкой матчей английского первенства "Лидс"-"Эвертон"-"Челси" на "горожан" ожидают два полуфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Максималист Гвардиола между двумя трофеями не выбирал бы, но где-нибудь здесь могут подкрасться футбольные "черные лебеди".

Главным акционером интриги в конце сезона 2022/23 осталась немецкая Бундеслига. Двух местных претендентов на чемпионство за четыре тура до финиша разделяет только одно очко. Никаких дополнительных условий вроде матчей в запасе или параллельных турниров.

Мюнхенская "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда – победитель четырех финальных поединков забирает все. "Ротен" календарь подготовил принципиальных оппонентов. Мюнхенцы встретятся с "Вердером" и "Кельном" на выезде, а дома сыграют против "Шальке" и РБ "Лейпциг", который до сих пор ведет борьбу за место в топ-4.

Зато "шмелям" достались середняки. Именитые "Вольфсбург" и "Боруссия" из Менхенгладбаха, а также скромные "Аугсбург" и "Майнц" попытаются создать трудности дортмундцам, которые в прошлую пятницу умудрились потерять очки с "Бохумом".

По итогам десяти прошлых сезонов чемпионом Германии непременно становилась "Бавария". Мюнхенцы уже довели количество титулов до 32-х, оставляя далеко позади "Нюрнберг" (9), "Боруссию" Д (8), "Шальке" (7) и "Гамбург" (6). Наступит ли конец эпохи?..