Холанд переписав історію АПЛ: не встояв 28-річний рекорд голеадорів

Забитий у ворота лондонського "Вест Хема" в рамках перенесеного поєдинку 28-го туру чемпіонату Англії м'яч став особливим для форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холанда. Він оновив бомбардирське досягнення Прем'єр-ліги.

Норвезький нападник розписався у воротах "молотків" на 70-й хвилині. У контратаці "містян" Гріліш передачею вивів Холанда на побачення з Фабіанскі, а скандинав елегантно перекинув м'яч над голкіпером. Зрештою, "Сіті" розгромив лондонців (3:0) і вийшов у лідери першості.

Та головною подією став саме гол бомбардира команди Пепа Гвардіоли. Холанд оформив 35-й м'яч за 31 поєдинок Прем'єр-ліги. Цей показник буде новим орієнтиром голеадорів чемпіонату Англії. Попередній рекорд (34 голи) тримався від сезону 1994/95.

Насправді попереднє досягнення впродовж усіх цих років ділили два легедарні форварди 90-х – Енді Коул і Алан Ширер. Перший у складі "Ньюкасла" забив 34 м'ячі в сезоні 1993/94 (40 матчів). Другий же повторив цей результат у наступній кампанії та привів до чемпіонського титулу "Блекберн", зігравши 42 поєдинки.

З тих пір кількість команд у Прем'єр-лізі зменшилася з 22-х до двадцяти. Натомість 30+ м'ячів за понад два десятиліття у чемпіонаті Англії забивали лише 4 рази. Той же Ширер оформив 31 гол у сезоні 1995/96, а пізніше цей рубіж підкорили Кріштіану Роналду (2007/08) та Луїс Суарес (2013/14). Мохамед Салах із "Ліверпуля" забив 32 м'ячі під час кампанії 2017/18.

Унікальне досягнення Холанда може стати ще фантастичнішим. У графіку "Манчестер Сіті" заплановані 5 матчів АПЛ до кінця сезону. "Містяни" зустрінуться з "Лідсом", "Евертоном", "Челсі", "Брайтоном" і "Брентфордом", тож норвежець може оновити гольовий рекорд ше кілька разів.

Розбір забитих м'ячів Холанда доводить, що він – класичний центрфорвард. 34 м'ячі з 35-ти норвезький бомбардир оформив із меж штрафного майданчика. Найбільше Холанд забив лівою ногою (23 голи), а далі йдуть забиті м'ячі правою і головою (по 6). Скандинав реалізував 7 одинадцятиметрових, а також оформив 4 хет-трики. На гол він у середньому витрачає 71,5 хвилину.

Раніше Холанд побив низку рекордів Ліги чемпіонів і "Манчестер Сіті". Зокрема, він став найкращим бомбардиром "містян" усіх часів за сезон, найшвидше забив 30 м'ячів у всій історії головного єврокубка та став наймолодшим голеадором, який досягнув цієї позначки. Перехід норвежця з дортмундської "Боруссії" торік коштував "Ман Сіті" всього 60 млн євро.