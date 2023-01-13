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Саміт Україна-ЄС. Однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу, - Кулеба

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Прага, П'ятниця 13 січня 2023 10:45
Саміт Україна-ЄС. Однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На саміті Україна-ЄС однією з тем стануть попередні переговори щодо вступу нашої країни до європейської спільноти. Захід пройде у Києві 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю чеському виданню Denіk.

"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членства нашої країни в Європейському союзі", - сказав глава МЗС.

Він додав, що Україна у цей історичний період готова до змін та роботи, аби пришвидшити євроінтеграцію. Проте він зазначив, що рішення про вступ України до ЄС залежить також від політичної волі всіх членів.

"Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Швеція яка зараз головує в Євросоюзі, підтвердила, що саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого.

Також, за словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, під час майбутнього саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

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