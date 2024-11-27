Британія продовжить термін перебування в країні для українців, але є умови

Велика Британія запустить нову схему продовження віз для громадян України у 2025 році

Британський уряд оголосив про запуск нової схеми продовження віз для громадян України (Ukraine Permission Extension, UPE). Прийом заявок розпочнеться 4 лютого 2025 року. Ця ініціатива дозволить громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають у Великій Британії, продовжити дозвіл на перебування ще на 18 місяців.

Умови подання заявок

Заявки можна буде подавати виключно на території Великої Британії за 28 днів до закінчення терміну дії поточної візи. Важливо врахувати, що під час розгляду заяви, який триває до восьми тижнів, залишати країну заборонено. Однак заявники збережуть легальний статус та всі поточні права, зокрема доступ до роботи, соціальних виплат, охорони здоров’я та освіти.

Нові можливості для українських громадян

UPE замінить попередню схему (UES) і відкриє нові можливості для тих, хто раніше користувався програмами для українців. Крім того, особи, які змінили тип дозволу на перебування після участі в українських програмах, також зможуть претендувати на участь у новій схемі.

Батьки-громадяни України, чиї діти народилися у Великій Британії, зможуть подати заявку на отримання дозволу на перебування для своїх дітей. Термін дії дозволу для дитини буде синхронізовано з дозволом одного з батьків, який має найбільш пізню дату завершення.

Підтримка українців триває

Ініціатива спрямована на подальшу підтримку громадян України у Великій Британії, надаючи їм стабільність та можливість продовжувати жити, працювати та навчатися в країні. UPE стане важливим кроком у допомозі українським сім’ям, які адаптуються до нових умов життя.