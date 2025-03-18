Велика Британія та ЄС домовляються про арешт заморожених російських активів, - Bloomberg

Велика Британія і Європейський союз продовжать переговори про те, як вилучити заморожені російські активи, щоб спільно збільшити витрати на оборону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та головна дипломатка ЄС Кая Каллас розглянуть "інноваційні пропозиції" щодо спільного збільшення фінансування європейської оборони та підвищення військової готовності на зустрічі в Лондоні, повідомило британське МЗС.

Переговори включатимуть те, як Європа гарантує собі правильне юридичне та фінансове оформлення для вилучення мільярдів російських активів, повідомили джерела.

Прогрес досягається, незважаючи на опір деяких європейських країн, таких як Бельгія і Німеччина, які, як і раніше, стурбовані тим, що конфіскація може порушити принцип імунітету держави відповідно до міжнародного права і вплинути на євро, сказали джерела

"Це не Сполучені Штати постійно висловлюють стурбованість з приводу суверенних активів... насправді це відбувається в Європі", - заявив Леммі в Палаті громад 17 березня. Зміна уряду в Німеччині може дозволити країні змінити свою позицію з цього питання, сказав він.

Леммі і Каллас також обговорять пропозицію ЄС дозволити державам-членам інвестувати 150 млрд євро кредитів ЄС в оборонну техніку, які можуть бути витрачені на зброю з деяких третіх країн, таких як Великобританія, Норвегія і Швейцарія, повідомили джерела. Великій Британії не доведеться платити до фонду, але вона виграє від того, що держави ЄС розміщуватимуть замовлення у британських оборонних фірм.

Російські активи

Нагадаємо, країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У Європі перебуває більша частина грошей. Зокрема, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро. У 2024 році відсотки за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти Росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.

Крім того, країни G7 використовують майбутній прибуток для кредиту Україні на 50 млрд доларів. Київ уже почав отримувати ці гроші. Однак у Європі поки що немає консенсусу щодо конфіскації російських грошей через побоювання наслідків для фінансової системи ЄС.

Санкції, накладені на видних російських осіб, заморозили ще близько 58 млрд доларів активів, включно з будинками, яхтами та приватними літаками.