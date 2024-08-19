Велика Британія розглядатиме крайню мізогінію як форму екстремізму

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що крайнє женоненависництво розглядатиметься як форма екстремізму відповідно до нових планів уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер наказала провести огляд стратегії Великобританії щодо боротьби з екстремізмом, щоб визначити, як найкраще боротися із загрозами від шкідливих ідеологій.

Аналіз розглядатиме ненависть до жінок як одну з ідеологічних тенденцій, яка, на думку уряду, набирає обертів.

За словами Купер, спостерігається зростання екстремізму "як в Інтернеті, так і на наших вулицях", яке "підриває саму тканину наших спільнот та нашої демократії".

В огляді буде розглянуто зростання ісламістського та вкрай правого екстремізму у Великій Британії, а також ширші ідеологічні тенденції, включаючи крайнє женоненависництво. Також будуть розглянуті причини та прояви радикалізації молодих людей.

Міністр відзначила, що стратегія "відстежуватиме і картуватиме екстремістські тенденції", щоб розробити способи боротьби з їх поширенням та відволікання людей від них.

Вона також "виявить будь-які прогалини в існуючій політиці, які необхідно усунути, щоб зупинити тих, хто просуває згубні та ненависницькі переконання та насильство", сказала вона.

Очікується, що огляд буде завершено до жовтня. Це один із низки оглядів політики, які лейбористи оголосили з моменту приходу до влади у липні, включаючи стратегічний огляд оборони, огляд видатків та огляд Національної навчальної програми.