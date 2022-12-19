Велика Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів наступного року
Уряд Великої Британії продовжить допомагати Україні з озброєнням наступного року, і оголосив, що буде передано кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько 250 мільйонів фунтів (близько 286 мільйонів євро).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак планує оголосити про новий великий артилерійський пакет для України під час саміту Об'єднаних експедиційних сил (JEF), що відбудеться у столиці Латвії Ризі 19 грудня.
На зустрічі з колегами з країн Північної Європи, Балтії та Нідерландів він також обміняться думками щодо поточних зусиль щодо протидії російській агресії.
Як вважають у Лондоні, вказаний пакет озброєння стане постійним припливом найважливіших артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року.
Сунак закликає лідерів підтримати чи перевищити рівень підтримки України у 2022 році у 2023 році, йдеться у заяві, поширеній канцелярією британського прем'єр-міністра.
"Велика Британія та наші європейські союзники йдуть пліч-о-пліч у нашій відповіді на вторгнення в Україну, і ми знову як і раніше непохитні в наших прагненнях до миру в Європі. Але для досягнення миру ми повинні стримувати агресію, і наші спільні розгортання по всьому регіону життєво важливі для забезпечення того, щоб ми могли реагувати на найсерйозніші загрози", - йдеться у заяві британського прем'єра.
У релізі зазначається, що Британія лідирувала у наданні оборонної допомоги Україні, включаючи відправку реактивних систем залпового вогню та нещодавно 125 зенітних знарядь, а також понад 100 тисяч боєприпасів з початку повномасштабного вторгнення РФ.
На зустрічі JEF, у якій беруть участь лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Великої Британії, також виступить президент України Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялося, що нещодавно британський прем'єр Ріші Сунак попросив уряд дати оцінку ходу війни в Україні, що може вплинути на постачання озброєнь.
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