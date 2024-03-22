Велика афера. Експерт пояснив, навіщо Росії нове стотисячне угруповання військ

Росія створює нове угруповання

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів в ефірі телемарафону про те, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдатів. Однак, за його словами, плани окупантів на це угруповання зараз не до кінця зрозумілі.

"Необов'язково, що це буде наступ, можливо, вони будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність", - розповів Павлюк.

Однак він не виключив, що на початок літа росіяни можуть використати ці сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків.

Що каже про це експерт

На думку Мусієнка, росіяни створюють нове угруповання військ для поповнення втрат, яких зазнали за час наступальної кампанії з жовтня минулого року і до сьогодні.

"Ці втрати дуже великі. Тому, щоб продовжувати бойові дії хоча б на тому ж рівні, що й зараз, їм потрібно провести доукомплектування, або ж їхня наступальна активність піде на спад. Тому зараз це треба сприймати як своєрідні екстрені заходи з боку Росії, щоб розтягнути цю наступальну кампанію на літо", - пояснив він.

Водночас, експерт не виключає, що російське командування дійсно може у максимально стислі терміни створити угруповання, покладаючись виключно на людський ресурс, а не на озброєння. Однак, як зауважив Мусієнко, в будь-якому разі це не буде насправді новим угрупованням російських військ.

"Як буде створюватися це угруповання? Я поясню. Вони виведуть частину своїх підрозділів на ротацію. Ці підрозділи будуть доукомплектовувати мобілізованими. А потім їх перейменують, начебто вони створили нові. Тобто це така велика афера насправді. Це частина ІПСО", - сказав він РБК-Україна.

Так чи інакше, як додав Мусієнко, за нинішніх обставин і з урахуванням зазнаних втрат, росіянам просто не обійтись без доукомплектування свого війська.

"Звісно це частина ІПСО, але це і не голослівні заяви чи факти. Важливо, що це не зовсім нові угруповання. Це угруповання, які будуть складатися на 30-40% з тих, хто вже воює. А вони будуть видавати це як створення нових угруповань", - пояснив експерт.

Чи існує загроза наступу на півночі

Також наразі в інформаційному полі ширяться чутки про загрозу нового російського наступу з півночі. Однак, в ефірі телемарафону сьогодні Павлюк запевнив, що наразі такої загрози немає.

"Попри те, що жодних наступальних угруповань противник на цьому напрямку не створює, удари наносяться по цивільному населенню, щоб залякати людей", - пояснював командувач тактику Росії.

З цією оцінкою погоджується і Мусієнко. В розмові з РБК-Україна він наголосив, що створення нового російського угруповання військ також не пов'язане з посиленням обстрілів в Сумській області.

"Це не пов'язано із ситуацією на півночі. Там на сьогодні збільшення угруповання військ Росії не фіксується. Там є обстріли, але там немає збільшення військ, яке б свідчило про плани РФ здійснити звідти якесь вторгнення. Ситуація звісно динамічна. Це не означає, що до літа ситуація не може змінитися. Але на цей момент цього не вбачається", - додав він.