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"Величезний ризик": Австрія хоче якнайшвидше позбутися російського газу

Фото: Австрія хоче позбутися російського газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Австрія бачить "величезний ризик" у разі раптового припинення постачання російського природного газу. Від залежності потрібно позбутися якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Поки існує залежність від поставок російського газу, існує величезний ризик відповідного збою поставок з наслідками, що далеко йдуть. Ми повинні якнайшвидше покласти край залежності Австрії від поставок російського газу", - йдеться у відповіді міністерства енергетики Австрії у відповідь на питання агентства.

Правляча коаліція Австрії пообіцяла припинити імпорт російського газу до 2027 року у рамках ширшої трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що уряд представить докладну дорожню картку перед національними виборами 29 вересня.

Альтернативні маршрути

Як зазначає Bloomberg, навіть без російського газу в Австрії достатньо трубопровідної потужності через Італію та Німеччину, щоб покрити більш ніж удвічі свій річний попит, згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні. Транзитна потужність зросте до 212 терават-годин на рік у 2027 році з приблизно 185 терават-годин цього року.

Споживання палива в Австрії знизилося приблизно на 23% у першій половині цього року в порівнянні з середнім попитом в 91 терават-годину до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Минулого року країна використала всього 75 терават-годин газу.

Згідно з найгіршим сценарієм, опублікованим урядом, якщо російські потоки різко припиняться, а Австрія не зможе постачати більше палива через Італію, то обсяг газу в сховищах може впасти до 15% від потужності до 2026 року.

Найімовірніший сценарій передбачає припинення російських поставок з січня 2025 року, нові поставки через Італію задовольнять попит, що зростає, а сховища будуть заповнені на 60% до 2027 року.

Австрія зберегла один із найстаріших і найтісніших зв'язків із російськими енергоносіями в Європі та у 2018 році продовжила довгостроковий газовий контракт до 2040 року.

Державна компанія OMV AG, найбільша в країні компанія з видобутку копалин, виросла з договору про незалежність Австрії, укладеного після Другої світової війни, за яким контрольовані Радянським Союзом енергетичні активи були передані в обмін на нейтралітет країни.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Росія та Україна мають намір продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи, незважаючи на те, що транзитний пункт "Суджа" в Курській області перейшов під контроль України.

Україна продовжує виконувати умови транзитного контракту із Москвою, незважаючи на війну. Термін дії договору спливає наприкінці 2024 року.

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ГазАвстрія