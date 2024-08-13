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"Огромный риск": Австрия хочет как можно скорее избавиться от российского газа

Фото: Австрия хочет избавиться от российского газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Австрия видит "огромный риск" в случае внезапного прекращения поставок российского природного газа. От зависимости нужно избавиться как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями. Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа", - говорится в ответе министерства энергетики Австрии в ответ на вопросы агентства.

Правящая коалиция Австрии пообещала прекратить импорт российского газа к 2027 году в рамках более широкой трансформации энергетической системы страны. Ожидается, что правительство представит подробную дорожную карту перед национальными выборами 29 сентября.

Альтернативные маршруты

Как отмечает Bloomberg, даже без российского газа у Австрии достаточно трубопроводной мощности через Италию и Германию, чтобы покрыть более чем вдвое свой годовой спрос, согласно правительственному отчету, опубликованному в июне. Транзитная мощность вырастет до 212 тераватт-часов в год в 2027 году с примерно 185 тераватт-часов в этом году.

Потребление топлива в Австрии снизилось примерно на 23% в первой половине этого года по сравнению со средним спросом в 91 тераватт-час до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В прошлом году страна использовала всего 75 тераватт-часов газа.

Согласно наихудшему сценарию, опубликованному правительством, если российские потоки резко прекратятся, а Австрия не сможет поставлять больше топлива через Италию, то объем газа в хранилищах может упасть до 15% от мощности к 2026 году.

Более вероятный сценарий предусматривает прекращение российских поставок с января 2025 года, новые поставки через Италию удовлетворят растущий спрос, а хранилища будут заполнены на 60% к 2027 году.

Австрия сохранила одну из старейших и самых тесных связей с российскими энергоносителями в Европе и в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

Государственная компания OMV AG , крупнейшая в стране компания по добыче ископаемого топлива, выросла из договора о независимости Австрии, заключенного после Второй мировой войны, по которому контролируемые Советским Союзом энергетические активы были переданы в обмен на нейтралитет страны.

Напомним, по данным Bloomberg, Россия и Украина намерены продолжать поставки трубопроводного газа в Европу, несмотря на то, что транзитный пункт "Суджа" в Курской области перешел под контроль Украины.

Украина продолжает выполнять условия транзитного контракта с Москвой, несмотря на войну. Срок действия договора истекает в конце 2024 года.

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ГазАвстрия