З вектором на Китай: Volkswagen кардинально змінив стратегію розвитку нових моделей

"Спільне підприємство SAIC-Volkswagen відсвяткувало 40-річчя і зараз підписало нову угоду, яка діятиме до 2040 року. Сторони домовилися дотримуватися стратегії "в Китаї, для всього світу", тобто поєднувати китайські ресурси з німецькою якістю. У майбутньому всі нові продукти SAIC-Volkswagen відповідатимуть міжнародним стандартам якості", - зазначив Штельцель.

Майбутні моделі Volkswagen китайської збірки будуть продаватися не тільки на внутрішньому ринку, а й експортуватися в інші країни. Крім того, стратегія "в Китаї, для всього світу" передбачає не тільки локальну збірку, а й розвиток. Не виключено, що з часом китайська продукція буде перевершувати іноземну: у Китаї є сумлінні постачальники, які роблять машини розумнішими.

Топ-менеджер SAIC-Volkswagen згадав, що 10-20 років тому фраза "зроблено в Китаї для Китаю" означала спрощену комплектацію. Але зараз ситуація інша. Наприклад, Volkswagen Passat Pro в півтора рази дешевше європейського, а базова комплектація багатша.