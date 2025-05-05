С вектором на Китай: Volkswagen кардинально изменил стратегию развития новых моделей

Компания Volkswagen переходит к стратегии "в Китае, для всего мира". Новая парадигма постепенно заменит нынешнюю доктрину "в Китае, для Китая", такой шаг должен создать важные предпосылки для реформ внутри бренда.
Об этом заявил заместитель генерального директора SAIC-Volkswagen Фабио Штельцель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autohome.
"Совместное предприятие SAIC-Volkswagen отпраздновало 40-летие и сейчас подписало новое соглашение, которое будет действовать до 2040 года. Стороны договорились придерживаться стратегии "в Китае, для всего мира", то есть сочетать китайские ресурсы с немецким качеством. В будущем все новые продукты SAIC-Volkswagen будут соответствовать международным стандартам качества", - отметил Штельцель.
Будущие модели Volkswagen китайской сборки будут продаваться не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в другие страны. Кроме того, стратегия "в Китае, для всего мира" предполагает не только локальную сборку, но и развитие. Не исключено, что со временем китайская продукция будет превосходить иностранную: в Китае есть добросовестные поставщики, которые делают машины умнее.
Топ-менеджер SAIC-Volkswagen вспомнил, что 10-20 лет назад фраза "сделано в Китае для Китая" означала упрощенную комплектацию. Но сейчас ситуация иная. Например, Volkswagen Passat Pro в полтора раза дешевле европейского, а базовая комплектация богаче.
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