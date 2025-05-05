С вектором на Китай: Volkswagen кардинально изменил стратегию развития новых моделей

"Совместное предприятие SAIC-Volkswagen отпраздновало 40-летие и сейчас подписало новое соглашение, которое будет действовать до 2040 года. Стороны договорились придерживаться стратегии "в Китае, для всего мира", то есть сочетать китайские ресурсы с немецким качеством. В будущем все новые продукты SAIC-Volkswagen будут соответствовать международным стандартам качества", - отметил Штельцель.

Будущие модели Volkswagen китайской сборки будут продаваться не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в другие страны. Кроме того, стратегия "в Китае, для всего мира" предполагает не только локальную сборку, но и развитие. Не исключено, что со временем китайская продукция будет превосходить иностранную: в Китае есть добросовестные поставщики, которые делают машины умнее.

Топ-менеджер SAIC-Volkswagen вспомнил, что 10-20 лет назад фраза "сделано в Китае для Китая" означала упрощенную комплектацию. Но сейчас ситуация иная. Например, Volkswagen Passat Pro в полтора раза дешевле европейского, а базовая комплектация богаче.