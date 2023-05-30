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"Вегас" на виїзді знищив "Даллас" і вийшов у фінал Кубка Стенлі

Фото: Брюс Кессіді з підопічними покинув Техас у доброму гуморі (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Розгромною перемогою "Вегас Голден Найтс" завершився фінал Західної конференції Національної хокейної ліги проти "Даллас Старз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, Західна конференція, фінал

"Даллас" – "Вегас" – 0:6 (0:3, 0:1, 0:2); серія – 2:4

Шайби: Карр'є, 03:41, Карлссон, 10:25, 42:06, Колесар, 14:00, Оді-Маршессо, 30:25, Амадіо, 52:25

Невадці шокували техасців трьома шайбами в стартовому періоді. Для початку Карр'є майстерно розібрався з голкіпером після передачі з-за воріт і відправив "диск" у порожні. Далі Карллсон у більшості завершив на дальній стійці затяжну атаку "Вегаса".

У середині ж 20-хвилинки свій момент у контратаці реалізував Колесар. У другому періоді список голеадорів поповнив Оді-Маршессо. Нападник переграв Оттінджера з близької відстані та закріпив перевагу "Голден Найтс".

Добили "Даллас" гості у фінальні 20 хвилин, оформивши ще два голи. Спершу Карллсон оформив дубль після перехоплення Амадіо в центрі майданчика. А згодом сам асистент перетворився в головного героя епізоду – на "п'ятаку" він замкнув передачу того ж Карлссона.

Розгром у Далласі дозволив "Вегасу" стати другим фіналістом сезону НХЛ. За Кубок Стенлі невадці позмагаються з "Флоридою Пантерз". Перший матч у серії до чотирьох перемог – у ніч проти неділі.

До слова, раніше Канада тріумфувала на чемпіонаті світу-2023 з хокею.

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