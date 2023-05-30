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"Вегас" на выезде уничтожил "Даллас" и вышел в финал Кубка Стэнли

Фото: Брюс Кэссиди с подопечными покинул Техас в хорошем настроении (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорцив

Разгромной победой "Вегас Голден Найтс" завершился финал Западной конференции Национальной хоккейной лиги против "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Даллас" – "Вегас" – 0:6 (0:3, 0:1, 0:2); серия – 2:4

Шайбы: Каррье, 03:41, Карлссон, 10:25, 42:06, Колесар, 14:00, Оди-Маршессо, 30:25, Амадио, 52:25

Невадцы шокировали техасцев тремя шайбами в стартовом периоде. Для начала Каррье мастерски разобрался с голкипером после передачи из-за ворот и отправил "диск" в пустые. Далее Карллсон в большинстве завершил на дальней штанге затяжную атаку "Вегаса".

В середине же 20-минутки свой момент в контратаке реализовал Колесар. Во втором периоде список голеадоров пополнил Оди-Маршессо. Нападающий переиграл Оттинджера с близкого расстояния и закрепил преимущество "Голден Найтс".

Добили "Даллас" гости в финальные 20 минут, оформив еще два гола. Сначала Карллсон оформил дубль после перехвата Амадио в центре площадки. А впоследствии сам ассистент превратился в главного героя эпизода – на "пятаке" он замкнул передачу того же Карлссона.

Разгром в Далласе позволил "Вегасу" стать вторым финалистом сезона НХЛ. За Кубок Стэнли невадцы сразятся с "Флоридой Пантерз". Первый матч в серии до четырех побед – в ночь на воскресенье.

К слову, ранее Канада триумфовала на чемпионате мира-2023 по хоккею.

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