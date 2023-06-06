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"Вегас" розтрощив "Флориду" в другому фіналі Кубка Стенлі

Фото: "Голден Найтс" закинули 7 шайб гостям із Флориди (twitter.com/GoldenKnights)
Автор: Антон Федорців

Надупевненою перемогою "Вегас Голден Найтс" завершився другий матч фінальної серії Національної хокейної ліги проти "Флориди Пантерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Вегас" – "Флорида" – 7:2 (2:0, 2:0, 3:2); серія – 2:0

Шайби: Оді-Маршессо, 07:05, 42:10, Мартінес, 17:59, Руа, 22:59, Хауден, 27:10, 57:52, Амадіо, 50:33 – Лунделл, 40:14, Ткачук, 52:44

Невадці повели в рахунку в середині першого періоду, коли Оді-Маршессо в більшості класним кидком із правої зони "прошив" Бобровського. А під завісу 20-хвилинки Мартінес класно кинув під поперечину з лівої зони. На старті другого періоду Руа потроїв перевагу "Вегаса" кидком від стійки після прориву ліворуч.

На трьох шайбах "Голден Найтс" не зупинилися. Згодом Хауден увірвався до зони атаки в стрімкому контрвипаді господарів, переграв голкіпера та відправив "диск" у порожні ворота. Лише на старті третього періоду "Пантерз" розмочили рахунок – Лунделл добив шайбу після невдалого вибивання Хілла.

На льоду пішла весела гра. Оді-Маршессо реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, а згодом Амадіо перед воротами замкнув передачу Карлссона. У відповідь Ткачук закинув другу шайбу "Флориди", зігравши на добиванні після кидка Беннетта. Та останнє слово було за "Голден Найтс" – Хауден оформив дубль у більшості.

Завдяки другій домашній перемозі "Вегас" закріпив лідерство в серії (2:0). Наступні два поєдинки зіграють у Флориді. Перший матч запланований на ніч проти п'ятниці, 9 червня, за київським часом.

До слова, раніше "Чикаго" виграв драфт-лотерею НХЛ на прийдешнє міжсезоння.

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