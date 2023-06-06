"Вегас" разбил "Флориду" во втором финале Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Вегас" – "Флорида" – 7:2 (2:0, 2:0, 3:2); серия – 2:0

Шайбы: Оди-Маршессо, 07:05, 42:10, Мартинес, 17:59, Руа, 22:59, Хауден, 27:10, 57:52, Амадио, 50:33 – Лунделл, 40:14, Ткачук, 52:44

Невадцы повели в счете в середине первого периода, когда Оди-Маршессо в большинстве классным броском из правой зоны "прошил" Бобровского. А под занавес 20-минутки Мартинес классно бросил под перекладину из левой зоны. На старте второго периода Руа утроил преимущество "Вегаса" броском от штанги после прорыва слева.

На трех шайбах "Голден Найтс" не остановились. Впоследствии Хауден ворвался в зону атаки в стремительном контрвыпаде хозяев, обыграл голкипера и отправил "диск" в пустые ворота. Лишь на старте третьего периода "Пантерз" размочили счет – Лунделл добил шайбу после неудачного выбивания Хилла.

На льду пошла веселая игра. Оди-Маршессо реализовал выход один на один с вратарем, а вскоре Амадио перед воротами замкнул передачу Карлссона. В ответ Ткачук забросил вторую шайбу "Флориды", сыграв на добивании после броска Беннетта. Последнее слово было за "Голден Найтс" – Хауден оформил дубль в большинстве.

Благодаря второй домашней победе "Вегас" закрепил лидерство в серии (2:0). Следующие два поединка сыграют во Флориде. Первый матч запланирован в ночь на пятницу, 9 июня, по киевскому времени.