"Вегас" розібрався з "Флоридою" у першому фіналі Кубка Стенлі

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Вегас" – "Флорида" – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0); серія – 1:0

Шайби: Оді-Маршессо, 17:18, Теодор, 30:54, Вайтклауд, 46:59, Стоун, 53:41, Сміт, 58:15 – Стал, 09:40, Дюклер, 39:49

Гості несподівано відкрили рахунок у середині стартового періоду. "Пантерз" вибігли в контратаку в меншості, а на її фініші Стал ефектно проїхав за воротами та встиг проштовхнути шайбу за лінію. "Вегас" відігрався під завісу 20-хвилинки – Оді-Маршессо в більшості пробив Бобровського після передачі з-за воріт.

Обмінялися шайбами команди і в другому період. Цього разу першими відзначилися господарі льоду. Це оборонець Теодор застав воротаря зненацька дальнім кидком. У відповідь нападник "Флориди" Дюклер після виграного вкидання закинув "диск" поміж щитків Хілла.

А ось у вирішальні 20 хвилин забивали лише "Голден Найтс". Спершу Вайтклауд у другій фазі атаки кинув під стійку з дистанції. Далі Стоун перехопив необачну передачу верхом і розібрався з голкіпером. А от Сміт закинув у порожні ворота, коли "Пантерз" випустили шостого польового.

Отже, "Вегас" повів у серії до чотирьох перемог. Другий матч також зіграють у Неваді. Поєдинок відбудеться у ніч проти вівторка, 6 червня. Потім фінал переїде до Флориди на наступні дві зустрічі.