"Вегас" разобрался с "Флоридой" в первом финале Кубка Стэнли

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Вегас" – "Флорида" – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0); серия – 1:0

Шайбы: Оди-Маршессо, 17:18, Теодор, 30:54, Уайтклауд, 46:59, Стоун, 53:41, Смит, 58:15 – Стал, 09:40, Дюклер, 39:49

Гости неожиданно открыли счет в середине стартового периода. "Пантерз" выбежали в контратаку в меньшинстве, а на ее финише Стал эффектно проехал за воротами и успел протолкнуть шайбу за линию. "Вегас" отыгрался под занавес 20-минутки – Оди-Маршессо в большинстве пробил Бобровского после передачи из-за ворот.

Обменялись шайбами команды и во втором периоде. В этот раз первыми отличились хозяева льда. Это защитник Теодор застал вратаря врасплох дальним броском. В ответ нападающий "Флориды" Дюклер после выигранного вбрасывания забросил "диск" между щитков Хилла.

А вот в решающей 20 минут забивали только "Голден Найтс". Сначала Уайтклауд во второй фазе атаки бросил под штангу с дистанции. Далее Стоун перехватил опрометчивую передачу верхом и разобрался с голкипером. А вот Смит забросил в пустые ворота, когда "Пантерз" выпустили шестого полевого.

Итак, "Вегас" повел в серии до четырех побед. Второй матч также сыграют в Неваде. Поединок состоится в ночь на вторник, 6 июня. Затем финал переедет во Флориду на следующие две встречи.