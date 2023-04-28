"Вегас" першим пройшов перший раунд Кубка Стенлі: відео всіх голів вечора НХЛ

Перший раунд плей-офф Національної хокейної ліги продовжився трьома матчами в Західній і Східній конференціях. "Вегас Голден Найтс" виграв серію у "Вінніпег Джетс" і здобув путівку в другий раунд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Фундамент перемоги невадці заклали на першій же хвилині протистояння. Стоун прокинув вперед на Стівенсона, а центрфорвард у дотик замкнув передачу в зоні ліворуч від воріт.
Той же трюк "Вегас" повторив на старті другого періоду. Щоправда, цього разу Стоун опанував роль голеадора. Капітан "Голден Найтс" опинився у центральній зоні та класним кидком відправив шайбу в дев'ятку воріт "Вінніпега". А ще за кілька хвилин Карлссон переграв голкіпера на "п'ятаку" після асисту Амадіо.
Добив "Джетс" Стівенсон. Форвард "Вегаса" оформив дубль у більшості в середині другої 20-хвилинки. "Вінніпег" спромігся лише на шайбу престижу в третьому періоді. Це Коннор реалізував момент після комбінації за участі Лаурі та Вілера з шостим польовим на льоду.
Отже, "Вегас" першим здобув путівку в другий раунд плей-офф. Серія закінчилася з рахунком 4:1 на користь "Голден Найтс". Наступним суперником невадців стане переможець пари "Едмонтон" – "Лос-Анджелес". Наразі там лідирують канадці (3:2).
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні "Сіетл" повів у серії проти "Колорадо" після перемоги на виїзді.
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