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Кубок Стенлі: "Сіетл" втретє переграв "Колорадо", "Бостон" поступився "Флориді"

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Денвер, Четвер 27 квітня 2023 11:05
Кубок Стенлі: "Сіетл" втретє переграв "Колорадо", "Бостон" поступився "Флориді" Фото: "Кракен" повели в серії з "Колорадо" (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

Матчами в Бостоні та Денвері продовжився перший раунд плей-офф Національної хокейної ліги. Чергові перемоги здобули "Флорида Пантерз" і "Сіетл Кракен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Бостон" не скористався нагодою закінчити серію з "Пантерз" на домашньому льоду. "Брюїнз" тричі опинялися в ролі того, що наздоганяє, але щоразу поверталися до гри. Шайбами відзначилися Маршан, Бержерон і Холл.

Зрештою, з'ясування взаємин перейшло в овертайм. Там можливості відігратися бостонці вже не мали. Натомість "Флорида" скористалася помилкою воротаря "Брюїнз" Ульмарка. Верхейге від зони з-за воріт віддав на "п'ятак", де Ткачук у кілька дотиків оформив гол.

Тим часом у Колорадо "Кракен" здобули другу перемогу поспіль у протистоянні з "Евеланш". Після безгольового першого періоду команди обмінялися шайбами на старті другого. Форвард "Сіетла" Гікі вдало зіграв на добиванні, а господар Маккіннон відповів голом із "п'ятака".

Та далі "Кракен" відзначилися ще двічі. Дебютант Картай класним кидком із правої зони завершив контратаку гостей. А на старті третьої 20-хвилинки Гурд підправив шайбу в сітку після пострілу Сусі. Гол Родрігеса з двома рикошетами вже не врятував "Колорадо".

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